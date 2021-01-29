Невероятные приключения лесной феи и её друзей

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29 января, 2021

Давным‑давно, когда деревья и цветы сами решали, где им вырасти, на свете жили крошечные феи. Была среди них и Фия — юная фея, родившаяся без крылышек. Но это совсем не помешало ей завести настоящих друзей, попасть на бал и даже спасти волшебный лес от злого тролля! История приключений лесной феи и её друзей расскажет читателю о том, как важно быть добрым, смелым и находчивым, научит принимать себя и окружающих со всеми достоинствами и недостатками.

Стояла осень. В Волшебном лесу появились мохнатые гусеницы с жёлтыми полосками – верная примета, что зима не за горами! Лесные человечки выбивались из сил, создавая запасы, которых хватило бы до весны, а холодный пронизывающий ветер гнал их домой, в дупла.

Фия – единственная в лесу бескрылая фея – видела, как непросто приходится лесным человечкам, и на своём плоту подвозила им жёлуди. Жабка толкала плот – от дубов, на которых обитали феи, до дуплистых буковых деревьев.

Чтобы ускорить дело, человечки соорудили и свой плот, – Фия нагружала желудями и его. И своих друзей-зверюшек Фия попросила помогать лесным человечкам: ворона доставляла им мешки с орехами по воздуху, крыса – по земле.



Под ногами у взрослых, которые катили тяжёлые тележки с урожаем, сновали дети. Они участвовали в игре «катим жёлудь до дупла». Близнецы, которых звали Овражек и Ручеёк, частенько отлынивали от игры, скрываясь в зарослях тростника, и лесной народец упрекал их маму Морошку в том, что она плохо их воспитала. Виола и её подруги, порхающие над буковым деревом, видели, что Морошка плачет, но им и в голову не приходило помочь ей.

Все необходимые приготовления к зиме феи уже закончили, и запасов сушёных трав и ягод у них было в избытке. Поэтому они только и делали, что доводили до блеска свои крылышки с помощью последних капелек цветочной пыльцы, взятой у шмелей.

– Чего расселись, – сказала Морошка феям, которые с высоких веток бука посмеивались над лесными человечками, – взяли бы да помогли вашим бескрылым соседям!

Виола ответила свысока:

– Ваш урожай – вы и собирайте. Какое нам дело, что у вас нет крыльев? Разве это наша вина? Свои кладовые мы уже наполнили.

Морошка погрозила феям кулаком.

– Ну, вы заплатите, вы ответите за свои проказы!.. Как говорят, напроказил – отвечай!

Феи засмеялись, распустили волосы и подставили их ветру.

– Виола, – сердито сказала сестре работавшая неподалёку Фия, – не хочешь – не помогай, но будь по крайней мере вежлива!

– Разве ты забыла, что в полнолуние у тебя помолвка с принцем? – удивилась Виола. – Явиться во дворец не в полном блеске – вот что я считаю невежливым, поэтому привожу себя в порядок. А ты? Что делаешь здесь ты, вся в грязи и в колючках? Что подумает принц… твой Кип, ведь ты так его называешь?! Что подумает королева, увидев, что невеста сына похожа на лесную оборванку?!

– Спасибо, что напомнила о Кипе, – сказала Фия. – Как я могла забыть!.. У меня свидание в чайном домике! – и Фия вскочила на спину Крыске. – Простите, я загляну к вам завтра! – крикнула она лесным человечкам.

Отрывок из книги «Невероятные приключения лесной феи и её друзей»