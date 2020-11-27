Отрывок из книги «Синий. Сапфировая загадка»

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27 ноября, 2020

Добро пожаловать в уютный особняк семейства Интригио! Тихим воскресным утром в их почтовый ящик падает необычный жёлтый конверт, и шпионская семейка отправляется в Париж на поиски исчезнувшего бесценного сапфира. Маскировка, загадочные реликвии и уникальные суперспособности Интригио помогут им раскрыть тайный заговор.

К чему такая таинственность



Лёгкий туман окутывал каналы Амстердама. Солнце сузилось до размеров булавочной головки, и по Амстелу, главной водной артерии города, лениво передвигались редкие лодки c отдыхающими.

Всё вокруг казалось спокойным, как обычно, за ис¬ключением одной детали: небольшой рыбацкий катерок с бело-синим килем медленно двигался в сторону центра.

Для воскресного утра это было довольно странно.

Старый мотор катерка ворчал, и стоявший у руля ры¬бак крепко держал штурвал и всматривался в ряд зданий на левом берегу, явно выискивая какой-то определённый дом. Когда ка¬тер вынырнул из-под очередного моста, моряк, похоже, нашёл то, что искал.

Он направил катер к маленькому старому причалу, мягко заглушил мотор, бросил конец и ступил на по¬темневшие от времени доски. Закрепив конец на тумбе, он поднялся по ступеням на набережную и подошёл к до¬му, на фасаде которого красовалась латунная табличка с номером «121». На улице было всё так же пустынно, и никто не мог заметить волнение рыбака.

На доме не было ни имени жильцов, ни звонка, но для бородатого посетителя это не имело значения. Его взгляд привлекли две щели для писем на двери: ле¬вая, окрашенная в тот же тёмно-зелёный тон, что и сама дверь, была почти незаметна, правая же, лимонно-жёлтая, выделялась на фоне двери.

Наконец мужчина едва заметно улыбнулся, поднялся по четырём ступеням на крыльцо и сунул руку за пазуху тяжёлого рыбацкого плаща.

— УОООУОООУООО!!!

Пронзительный, леденящий душу вопль исходил из ок¬на на втором этаже.

Незнакомец застыл как вкопанный с рукой за пазухой. На лбу блеснули капельки пота. Что это был за жуткий звук? Сирена? Сигнализация?

«Нет», — с усилием сглотнув, сказал он себе.

Звук отдалённо напоминал человеческий голос.

Рыбак выждал несколько мгновений и наконец ре¬шился. Из внутреннего кармана плаща он достал жёлтый конверт и опустил его в щель того же цвета. Услышал, как конверт глухо стукнулся о металл ящика. Вот и всё.

За стеной дома подвижный, худощавый мужчина в без¬упречной серой ливрее застыл с щёткой для пыли в руке, повернувшись ухом к двери.

Это был дворецкий — несравненный Тибо, которого беспокоил вопрос: было ли то, что он только что услышал, типичным звуком падающего в почтовый ящик конверта. Он не мог сказать точно, потому что его уши, как и уши других обитателей дома № 121, уже более часа испыты¬вали на себе мучительное воздействие голосовых связок юной Имоджен Интригио, занимавшейся пением на вто¬ром этаже семейной резиденции. Шестнадцатилетняя Имоджен решила принять участие в конкурсе талантов. Тибо её вокальные упражнения очень напоминали стоны подстреленного лося. Но, не считая себя знатоком лёгкой музыки1 и не подстрелив в своей жизни ни одного лося, дворецкий счёл за лучшее подойти к входной двери и про¬верить своё предположение по поводу недавнего шороха.

А-ха!

Как и всегда, предчувствие не обмануло Тибо: зелёный ящик — тот, что служил для обычной почты, — был пуст. Что неудивительно, ведь сегодня было воскресенье. Зато в жёлтом лежал конверт.

Один из тех конвертов.

Как только синьор Тибо увидел конверт, в глазах у не¬го заплясали искорки. Получение жёлтого конверта было в этом доме целым событием. И тот факт, что с последней доставки жёлтой почты прошло немало времени, делал это событие ещё более значительным.

Дворецкий положил щётку для пыли у входа, с неожи¬данным для человека его возраста проворством устремил¬ся в конец коридора к двери и легонько, но решительно постучал в неё.

— Да... Войдите! — послышался весёлый и несколько рассеянный голос Ласло Интригио — «главы семейства», как его с изрядной долей иронии называла супруга.

Тибо заглянул в кабинет.

Ласло, элегантный светлоглазый мужчина с каштановы¬ми волосами, острым подбородком и усиками искателя при¬ключений прошлых времён, увлечённо смотрел в монитор.

— А, Тибо, можешь подождать минутку?

— Откровенно говоря, синьор Интригио...

— Я играю в шашки с кузеном Малькольмом из Эдин¬бурга. — Ласло Интригио на секунду оторвал взгляд от экрана компьютера и улыбнулся. — Его превосходная игра вызывала у меня, мягко говоря, недоумение! — объ¬яснил он, сияя от удовольствия. — Так что я тайком за¬брался в его компьютер и обнаружил, что он скачал се¬бе в помощники программу, которая диктует ему ходы... Ты представляешь? Старый пройдоха!

— Понимаю, синьор, но...

— И знаешь, что я тогда сделал, Тибо? Я тихонько пе¬ренастроил программу на режим «Шимпанзе», так что те¬перь дорогой кузен снова играет как прежде... то есть как не слишком развитый примат... Вот умора!

С этими словами Ласло расхохотался.

Тибо счёл необходимым сделать пару шагов до ковра, чтобы показать хозяину письмо на маленьком серебряном подносе. В ярком свете ламп в кабинете Ласло явствен¬но виднелся выбитый на бумаге изящный, с завитушками вопросительный знак.

Увидев поднос с письмом, Ласло мигом вскочил на но¬ги и вытаращил глаза.

— Послание от тёти Эдны! — объявил он.

— С вашего позволения, синьор... — вставил Ти¬бо. — Сегодня ужин подавать в зале с часами?

— Само собой, Тибо! Ровно в восемь, как велит се¬мейная традиция!



Отрывок из книги «Синий. Сапфировая загадка»