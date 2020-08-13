Музыкальная программа «Трам-пам-пам»

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3 сентября, 2020

Добро пожаловать на радиостанцию Трам-пам-пам-FM! Смотрите в эфире с 4 сентября!

Здесь звучит только самая настроениеподнимательная и жизнеулучшательная музыка. Её автор — композитор-фантазёр диджей Хей! Днём и ночью он стоит за вертушками, сводит треки и делает миксы. Каждая его композиция моментально становится хитом. А всё потому, что диджей Хей знает секрет музыкального успеха: необычное звучание, яркая мелодия и, конечно, зажигательные ритмы.

Все композиции диджей Хей записывает прямо в студии. В этом ему помогают музыканты-виртуозы, играющие на разных инструментах, и, конечно, гости — юные участники программы. Заявки на новые хиты оставляют радиослушатели и телезрители. И чтобы всё получилось, этой команде нужно как следует поработать!

Что значит «правильно подобрать шум», и как из него можно сделать музыкальную подложку? Можно ли отгадать музыкальный инструмент по его звучанию? Чем отличается нота «до» от ноты «си»? Как с первой попытки наиграть на клавишном инструменте сложную мелодию? Где найти ритм, и почему музыка звучит везде? Обо всём этом — в новом музыкальном проекте «Трам-пам-пам»!

Смотрите премьеру шоу с 4 сентября по пятницам в 15:40.