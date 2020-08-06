Отрывок из книги «Ведьмочка Винни и волшебный сад»

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6 августа, 2020

Непоседливая ведьмочка Винни решила привести в порядок свой садик. Но вот незадача! Её волшебная палочка просто отказывается творить магию. Может быть, чёрный пушистый кот Вильбур придёт на помощь своей хозяйке?

Глава первая

— Фу-ты ну-ты, гляди! — воскликнула Винни, пихнув Вильбура в пушистый бок. — О-о-о, смотри, этот дядька возомнил себя колесом! Гляди, а эта тётка скачет стоймя на лошади! Хи-хи, а эти клоуны! До чего нелепые, как бегемот с косичками! В деревню приехал цирк-шапито, и все жители собрались на представление. Ничего подобного Винни ещё не видела.

— Вильбур, ты только погляди! — захлёбывалась она от восторга, тыча сладкой ватой коту в морду. — Ха-ха, глянь, собачонка стащила сосиску!

И вдруг — А-А-АХ! — дружно выдохнули зрители и обомлели: их взглядам предстало нечто умопомрачительное.

— Ох! — прошелестела Винни. — О-о-о! Ты только посмотри! Чтоб мне провалиться! Красиво, как балет бабочек!

Высоко под куполом по ниточке вышагивала дама в блестящем купальном костюме. Она балансировала с зонтиком и осыпала зрителей сверху дождём мерцающих звёзд, которые так ярко

сверкали.

— Ух ты! — задохнулась Винни от восторга.

Толпа зрителей хлопала и ликовала. Винни оглядела восхищённые лица публики и ревниво заёрзала на лавке. Лучезарная дама поклонилась, и зрители восторженно взревели.

— Ура! — кричали они. — Браво!

Они свистели, улюлюкали, хлопали.

— О-о-о, Вильбур! — протянула Винни. — Хотела бы я вызывать у людей такие чувства!

По пути домой Винни старательно вышагивала по линиям на тротуаре, растопырив руки на манер крыльев. Взмах-замах, шаг-другой.

— Видишь? — похвалилась ведьмочка. — У меня получается.

Затем она взобралась на садовую ограду. Взмах-замах-шаг. ОЙ! Винни попыталась вернуть равновесие, размахивая

одной ногой и обеими руками.

— Я и по бельевой верёвке пройду! — похвасталась она Вильбуру. — Ничуть не хуже той дамы.

Но по возвращении домой Винни уже не хотела просто ходить по натянутому под куполом канату. Ей захотелось создать свой

собственный цирк.

— Нужны зрители, иначе нет смысла.

Я дам представление для школьной детворы! — решила она. — Они будут восторгаться, хлопать в ладоши и восклицать: «А-а-ах! До чего же она хороша-а-а!»

— Мр-ряу! — ответил кот, который сомневался в успехе затеи.

Глава вторая

— Абракадабра!— произнесла Винни, и тотчас же на бедняге Вильбуре оказались сверкающие штанишки.



— Будешь моим ассистентом. — Приказала ведьмочка. — Ну-ка, покрутись! Какой ты неуклюжий!

— Гав-ха-ха! — покатился со смеху соседский пёс Лохматик. Он вместе с его хозяином — великаном Джерри — наблюдал через дыру в заборе за кульбитами Вильбура.

— А ты будешь моим вторым ассистентом! — решила Винни. — И вот уже Лохматик был наряжен в тесный блестящий жилетик и нелепую шапочку.

— Мяу-хи-хи!

Прыг!

Ш-ш-ш!

Скок!

Тяф!

Вскоре они гонялись друг за другом по саду.

— Джерри! — позвала Винни. — Ты бы не мог соорудить мне шатёр?

— Если ты так просишь, подруга, — пробасил Джерри и принялся за работу.





Стукнуть!

Брякнуть!

Порвать!

Зашить!

Вжух-поднять!

Так появилось престранное сооружение из парочки деревьев, штор Винни и рюшек от её лучшего бельишка. Затрепетали флаги, взлетели воздушные шарики и всякое такое.

— Так, — сказала Винни. — Осталось доставить детвору на моё «Представление прекрасного». Просто звякну миссис Пармар. Пока зрители не прибыли, Винни добавила цирку пару завершающих штрихов. И возник лоток со сладким мхом и червивыми яблоками. И тут на дорожке показалась вышагивающая строем детвора.

— О-о-о! — выдохнули юные зрители, завидев шатёр. — Фу-у! — сморщились они, увидав угощение.

Затем ребятня расселась по местам.

— Где представление? — потребовали они.

— Э-э-э… — сказала Винни. — Э-э-э… секундочку.

И вот Винни уже стоит в самом блестящем наряде, который когда-либо видела цирковая арена.

Динь-динь! — переливчато звенят блёстки.

Чпок! — туго натягивается резинка.

— Когда уже начнётся? — кричали юные зрители.

— Джерри, будь добр, музыку, — попросила Винни.

— Чего? — пророкотал Джерри. — Про музыку уговора не было!

— Бу-у! — завопили детишки.

— Сделайте же что-нибудь! — попросила Винни, стоя у подножья лестницы.

— Ду-би-ду, ду-би-ди, — басил Джерри. А Лохматик ст ук-тук-тук-ал в барабан, изображая барабанную дробь,

и — трах! — тарахтел Вильбур крышками от кастрюль.

— Мой выход!



Отрывок из книги «Ведьмочка Винни и волшебный сад»