Отрывок из книги «Сказки перед сном»

В этой книге собраны сказки из золотого фонда мировой литературы, которые помогут настроить малыша на здоровый сон.
Медвежонок проснулся, приоткрыл один глаз и увидел, что на полу перед окном сидит огромный Солнечный Заяц.
— Здоро́во! — сказал Медвежонок. — Ты кто?
— Я Солнечный Заяц, — сказал Солнечный Заяц. — Я жду, когда ты проснёшься
И Медвежонок, жмурясь, вылез из постели.
— Сперва застелим постель, — сказал Солнечный Заяц и прыгнул на кровать. Медвежонок взбил подушку, застелил одеяло.
Так, — сказал Солнечный Заяц. — Теперь будем умываться. — И перелетел к рукомойнику.
Медвежонок умылся.
— Теперь откроем окно!
Медвежонок открыл окно.
— А теперь будем делать зарядку! Раз-два! — И Солнечный Заяц принялся скакать по всему дому.
— Ляжем на спину! — крикнул он.
Лёг на спину и вытянул уши. И Медвежонок лёг на спину и постарался передними лапами вытянуть хоть немного свои уши.
«Эх, — подумал он, — мне бы такие уши, как у Зайца!»
— Ты что это делаешь? — спросил Солнечный Заяц.
— Да это я так, — сказал Медвежонок.
— Что дальше?
— Переходим к водным процедурам! — сказал Заяц и полез в ушат с водой.
— Подвинься, — сказал Медвежонок и сел рядом.
Когда они растёрлись мохнатыми полотенцами и сели завтракать, Медвежонок вдруг стукнул лапой по столу.
— А зубы! — сказал он.
— Да, — сказал Заяц. — Только я забыл щётку.
И тогда Медвежонок почистил зубы своей зубной щёткой, а Солнечный Заяц — лапой, хотя это не по правилам и у каждого должна быть своя зубная щётка, но что же делать, если Солнечный Заяц в это утро так спешил к Медвежонку, что оставил свою зубную щётку дома?
Когда они снова сели за стол, в дверь постучали и вошёл Ёжик со своим Солнечным Зайцем.
— Здравствуй, Медвежонок! — крикнул Ёжик. — Вы уже завтракаете?
— Ага. Садитесь! — сказал Медвежонок.
И они вчетвером сели за стол и вкусно позавтракали.