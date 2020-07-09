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Отрывок из книги «Про Бабку Ёжку. Сказки»

10 июля, 2020

Новые истории из жизни персонажей русских сказок: Бабы-яги, Лешего, Кикиморы, Кощея Бессмертного и других. А началось всё с появления в сказочном лесу одной маленькой девочки…

КОНЕЦ — ДЕЛУ ВЕНЕЦ 

Стоят в городе роскошные палаты. С высокими те¬ремами, большими горницами, светлицами. А в самом высоком тереме перед окном сидит красавица Царица со злым-презлым лицом. Зевнула во весь рот, а по¬том взяла зеркальце с резной ручкой и спросила, по¬зёвывая: 
— Свет мой, зеркальце, скажи да всю правду до¬ложи. Кто на свете всех милее, всех румяней и бе¬лее? — и видит себя в зеркальце. Улыбнулась до¬вольно. 
И вдруг зеркальце затуманилось, и вместо Ца¬рицы в нём появилась Бабка Ёжка вместе с Бабой-ягой, Кикиморой Болотной, Хмырём Болотным, Лешим, Кощеем Бессмертным, Василисой Прекрасной и Водя-ным с русалками и Чертёнком. И все они ведут хо¬ровод вокруг избушки на курьих ножках, которая сама ещё и приплясывает. И к ним присоединяется шатаю¬щийся Змей Горыныч. Остановились на секунду все, а Змей нехотя пыхнул пламенем, а потом все три голо¬вы улыбнулись, и Змей встал в хоровод. 
Приблизилась Царица к зеркальцу — и увиде¬ла вблизи Бабку Ёжку. Посмотрела на неё, потом в другое зеркало на себя глянула и поняла, что Бабка Ёжка значительно красивее её. В гневе ударила зер¬кальцем об пол. Разбилось зеркальце, но в каждом его осколке видно прекрасное лицо Бабки Ёжки. Выскочила Царица из светлицы, сбежала по сту¬пенькам терема, трижды хлопнула в ладоши — и пе¬ред ней появились три богатыря, прямо как с карти¬ны Васнецова. И приказала им Царица: 
— Слуги мои верные, отправляйтесь в лес, что за высокими горами, зелёными долами и синими моря¬ми, и изничтожьте всю нечисть, которая там водится. А вот эту вот, — и показала на осколок зеркала с отражением Бабки Ёжки, — полоните и ко мне приве¬зите. Будет у меня девкой-чернавкой служить... 
Поклонились богатыри, пришпорили коней, откры¬лись перед ними резные ворота, и поскакали богаты¬ри в дальний-дальний лес, что за высокими горами, зелёными долами и синими морями. Едут через деревню, видят — перед избой на ска¬мейке сидят муж и жена из первой сказки, те самые, которым аист не донёс девочку. И тут подходит к ним Мо́лодец с рыбацкой сетью через плечо и ведром рыбы. А сам на дудочке наигрывает. Увидел Молодец трёх богатырей, спросил: 
— Куда скачете, богатыри?
— За высокие горы, за зелёные долы, за синие моря, в дальний лес — нечистую силу изничтожить. Да вот эту девицу полонить, нашей Царице в девки-чернавки отдать. — И показали парню осколок зер¬кальца, в котором Бабка Ёжка отразилась. 
Загорелись глаза у Молодца: 
— Возьмите меня с собой. А вы, матушка и ба¬тюшка, отпустите меня с ними. Потому как увидел я девицу, на которой непременно хочу жениться. 
Посмотрел муж на отражение в зеркальце, а потом на жену — и увидел между ними несомненное сход¬ство. 
— А чего, — сказал старший богатырь, — присо¬единяйся. 
Взял с собой сеть Молодец и вскочил на коня сзади старшего богатыря. 
А в лесу, после плясок, своя жизнь началась. Баб¬ка Ёжка в окно смотрит, а Баба-яга, облокотившись на локоть, говорит: 
— Замуж тебе пора, девка. Да не за кого. 
Кикимора Болотная вместе с Хмырём около болота на солнышке нежатся. Водяной с русалками в пятнаш¬ки играют. 
Кощей Бессмертный с Василисой чай пьют, а Ле¬ший со Змеем Горынычем на полянке расположились. Леший с Центральной головой играют в домино про¬тив Правой и Левой голов. 
Шум какой-то раздался. Оторвались от игры Змей Горыныч с Лешим, прислушались. Взлетел Змей Го¬рыныч в воздух, вгляделся в даль — и увидел трёх богатырей с Молодцем, скачущих по направлению к лесу. Свистнул Змей Горыныч Лешему, взбежал Ле¬ший по дереву на самую верхушку, сложил кулаки би¬ноклем, увидел богатырей, охнул от ужаса и свистнул в два пальца. Отвлеклись от своих занятий обитатели леса, а Ле-ший ещё раз свистнул в два пальца и скатился с де¬рева. 

И вот уже все наши герои сидят на полянке и слушают Лешего, какая страшная беда пришла в лес: 
— Это, ух, четыре, ждоровые, крашивые, это, едут, оружьем... на шолнце... блиштая, — и замахал рукой, как саблей. 
Задумалась Кикимора, а потом быстро что-то заго¬ворила, но тихо, чтобы кто-нибудь не подслушал. Все кивнули головой и разбежались. Едут четыре богатыря на трёх конях, подъезжают к мосту через реку. В воде встречает их Водяной. Вы¬стрелил из лука в него старший богатырь. Схватил Водяной стрелу и говорит: 
— Приходи ко мне. Будем в реке жить-поживать, добра наживать, а русалки нам будут прислуживать. 
Выскочил из реки и бросился на шею старшему богатырю. И русалки тут же, обнимают старшего бога¬тыря, а Чертёнок норовит его чмокнуть. 
Еле скинул старший богатырь с себя речных обитате¬лей, и быстро-быстро все помчались к мосту. А на мо¬сту их Змей Горыныч ожидает. Центральная голова пла¬менем дышит, а Правая и Левая разом приговаривают: 
— Сейчас закусим... 
— Сейчас поедим... 
Изготовились к бою три богатыря. Младший прице¬лился из лука, выстрелил и пригвоздил стрелой хвост Змея к доскам моста. Правая голова повернулась, вы¬дернула стрелу, сжевала, поморщилась и выплюнула: 
— Невкусно. 
— Ух ты, — удивлённо сказал старший богатырь. 
— Ах ты, — также удивился средний. 
— Эх я, — сокрушённо сказал младший. 
Средний богатырь вынул копьё, метнул, попал Змею в бок. Левая голова выдернула копьё, пожевала, поморщилась и выплюнула: 
— Это не еда. Отвратительно. 
— Ух ты, — второй раз удивился старший. 
— Ах ты, — также второй раз удивился средний. 
— Эх тыыыы, — укоризненно сказал младший. Старший богатырь вынул меч, бросился на Змея, а Центральная голова дыхнула на меч пламенем — меч и расплавился. 
— Эх мы! — хором опечалились сразу все три бо¬гатыря. — С каким-то Змеем не можем справиться. 
Тогда Молодец, сын своих отца-матери, вынул из- за головы сеть, метнул её и опутал Змея. Барахтает¬ся Змей в сетке, не может вырваться. Тогда богатыри стянули Змея сетью, и младший богатырь сказал: 
— Руби! 
Но парень, сын своих отца-матери, сказал: 
— Зачем рубить? Где ещё такого Змея увидишь? Пусть живёт. Лишь бы не мешал. А на обратном пути заберём. В зверинце показывать будем. А потом всех водяных выловим и туда же отправим. — И поехали дальше.
Вдруг жуткий свист послышался. Слетели с богаты¬рей шлемы, а кони замерли на месте. Подняли бога¬тыри головы, а с дерева Леший свистит молодецким посвистом. Удивился старший богатырь: 
— Никак Соловей-разбойник опять в лесу объявил¬ся. А ведь лет пятьдесят тому назад я его изничто¬жил, — и крикнул: — Эй, соловей, слезай с дерева. Всё равно я тебя убью. 
А Леший ему с дерева: 
— И вовще я не Шоловей-ражбойник, а проштой обнакновенный Леший. А швищу я для шобштвенно¬го удовольштвия. И пока я швищу, вы ш мешта не ждвинетещь.
— Ну, посмотрим, кто кого! — усмехнулся старший богатырь, сунул четыре пальца в рот и свистнул так, что листья с дерева облетели, а Леший удержался. 
— Ух ты, — сказал старший. 
— Ах ты, — сказал средний. 
— Эх ты, — сказал младший. 
Свистнул средний богатырь — ветки с дерева об¬летели, а Леший удержался. А богатыри повторили свои присказки: «Ух ты», «Ах ты», «Эх ты»... 
Свистнул младший богатырь — рухнуло дерево, а Леший уже на другом дереве сидит. И опять лес услы¬шал: «Ух ты», «Ах ты», «Эх я»...Тогда младший достал дудочку и заиграл. Блажен¬но улыбнулся Леший, слез с дерева и, танцуя, подо¬шёл к богатырям. Вынул средний богатырь меч, хотел Лешего убить, чтобы не свистел больше, да и приказ ему дан — всякую нечисть уничтожать. Но остановил его Молодец: 
— Не надо его убивать. Будет у нас в городе в балагане художественным свистом заниматься. Пущай детей радует. 
Связали Лешего, привязали к хвосту коня, и поеха¬ла славная четвёрка дальше, прямо к чертогам Кощея, где Кощей и Василиса славных гостей поджидают за пиршественным столом. А Леший за богатырями бе¬жит.

— Проходите, доблестные мои богатыри, за наш скромный стол, отдохните, милостивые судари, от тру¬дов праведных по искоренению вредителей леса в лице Водяного, Змея Горыныча и Лешего.
— А ты кто такой есть? — спросил старший бога¬тырь.
— Почему не как все люди в городе аль в дерев¬не проживаешь? — спросил средний.
— И кто эта девица в возрасте, что с тобой сто¬ит? — спросил младший.
— Так что, милостивые государи мои, хозяин я этого леса, и меня вся эта нечисть в последнее вре¬мя тоже сильно беспокоит.
— А я, — сказала Василиса, — жена его буду за¬конная. А зовут меня Василиса, когда-то Прекрасная.
— Нет, — разгладил усы старший, — ты ещё очень даже ничего. Косо посмотрел на него Кощей, но тут же улыб¬нулся и широким жестом пригласил гостей к столу. Сели три богатыря за стол и Молодец вместе ними. А из щёлочки в двери за ними Кикимора и Хмырь наблюдают. 
— Во все кубки мёртвой воды налил? — спраши¬вает Кикимора.
— Только для одного не хватило, — отвечает Хмырь, — вон для того. Источник засорился. А вре¬мени прочистить не было.
— Ну с одним мы как-нибудь справимся.
Расселись гости за столом, подняли кубки, и кубок без мёртвой воды как раз достался доброму Молодцу.
— Здоровье богатырей, избавителей земли русской от всякой лесной нечисти, — сказал слово Кощей.
— Ваше здоровье, гости дорогие, — поддержала его Василиса. 
И все выпили.
— Ух ты, — сказал старший богатырь.
— Ах ты, — восхитился средний.
— Эх тыыы, — протянул младший и свалился под стол.
А вслед за ним свалились и остальные два бо¬гатыря. Только наш добрый Молодец сидит за сто¬лом как ни в чём не бывало и удивлённо смотрит на упавших сотоварищей.
Выскочил Хмырь Болотный с Кикиморой и связали спящих богатырей, да и парня заодно скрутили. А Ле¬шего, наоборот, развязали.
— Ну, доложи, милый мой, зачем в наш лес по¬жаловали? — сложив руки на груди, спросила Кики¬мора.
— Да вот, приказала им, — и показал на связан¬ных богатырей, — Царица девицу красную полонить, чтобы девку-чернавку из неё сделать, а заодно всех вас извести. И меня с собой позвали.
— И ты поехал, — укоризненно сказала Кикимо¬ра, — вольную девушку в чернавки превратить, а нас, можно сказать, гордость русской сказки, под корень извести?.. 
— Да я о вас и не думал, а вот девица мне силь¬но понравилась, и поехал я, чтобы, ежели я ей понрав¬люсь, жениться на ней и родителей моих приёмных по¬радовать. Своих-то детей у них нет. Нёс когда-то аист к ним ребёнка, да потерял в пути. Может, эта девица как раз ихняя потерянная дочка и есть. 
Оторопели Кикимора, Хмырь, Василиса и Кощей. И впрямь, кажись, Бабки Ёжки родители нашлись. Вздохнули все тяжело. 
— Придётся Бабку Ёжку родителям вернуть, — вздохнула Кикимора. 
— Жалко, — вздохнул Хмырь. 
— Не то слово, — сказал Кощей. 
А Василиса тоже вздохнула, но здраво рассудила: 
— Конечно, жалко. Но не век же ей среди нас жить, замуж ей пора, вот и жених объявился. И если он нашей Бабке Ёжке по душе придётся, то что ж делать. 
И вся компания двинулась к избушке на курьих ножках, ведя в поводу лошадей со спящими богатыря¬ми. А Баба-яга приказала Бабке Ёжке тихонько сидеть, а сама за деревьями спряталась, поджидая непроше¬ных гостей с кочергой в руке. И видит, что направ¬ляются к ней её старые знакомые да парень молодой да пригожий, а враги её связанные на конях лежат- похрапывают. Вышла она из-за деревьев, открыла из¬бушку. 
— Выходи, внучка, тута только наши да парень какой-то живой. А остатние все мертвым-мертвы ле¬жат.
Вышла Бабка Ёжка из избушки, расцеловала Кики¬мору, Хмыря, Василису и Кощея, да так, что тот даже засмущался. А потом увидела доброго Молодца, зар¬делась и стала косу в руках теребить. А добрый Мо-лодец аж остолбенел. 
— Ну, вылитая моя приёмная матушка в молодо¬сти. Только ты покрасивше будешь. Потому, краса-де¬вица, на тебе хочу жениться. 
Ещё больше засмущалась Бабка Ёжка, а вся ком¬пания наблюдает за ней. Взял парень Бабку Ёжку за руки, которые она сама протяну¬ла. Стоят один против друг друга, а Бабка Ёжка отвернулась смущённо и прошептала: 
— Согласная я... 
И вся компания грустно-облегчённо вздохнула. Двинулись прочь из леса, проехали через мост и Змея Горыныча освободили, а Водяной из реки вместе с русалками это дело попри¬ветствовали. Потом отпустили они Бабку Ёжку с до¬брым Молодцем, а Водяной им бутыль протянул: 
— Вот, возьмите, как на место прибудете, так этих богатырей оживите. И накажите им, что надобно не со сказкой сражаться, а с врагами земли русской. А мы здесь промежду собой сами разберёмся. 
— Ну, умница Водяной! — восхитилась Кикимора. — Сообразил, что без сказки и нас Русь не та будет...
А Кощей задумчиво проговорил:
— И правда, господа, ведь вся Русь из сказки вы¬шла... И без нас ей не стоять.
 
— Это ужо будет не Рощия, а Америка какая-ни¬будь, — согласился Леший, — беж меня, Кикиморы, Водяного и Бабы-яги шо шкуки помрёшь.
— А без меня?.. — обиделся Змей Горыныч.
— И без тебя тоже, — сказала Кикимора. — Вся страна без Змея Горыныча! Даже ни одного заваля¬щего одноголового дракона не найти. Скукотища...
И все смотрят на удаляющихся парня с Бабкой Ёжкой да связанных богатырей.
— И без Бабки Ёжки тоже скукотища, — пригорю¬нилась Баба-яга.
И все пригорюнились. И вдруг «уа-уа» послыша¬лось. Смолкли все разом, обернулись, а сзади них свёрточек лежит, и именно оттуда «уа-уа» доносится. А над свёртком аист стоит. 
И все разом улыбнулись.


Отрывок из книги «Про Бабку Ёжку. Сказки»

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