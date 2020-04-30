Мультсериал «Тобот. Детективы Галактики»

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17 мая, 2020

Юный детектив Тайлер Кинг разгадывает всевозможные серьёзные загадки со своими друзьями Тоботами.

Когда Тайлер обнаруживает загадочное устройство, которое позже оказывается галактическим оружием, он случайно пробуждает Тоботов — мощных железных воинов, принимающих форму автомобилей.

Тайлер и Тоботы объединяются и борются с преступностью. Тем временем злодейская команда охотится за оставшимся галактическим оружием для своего лидера — злого гения по имени Доктор X. Он намеревается использовать свою власть, чтобы захватить город.

Тайлер и его новые друзья ищут улики, чтобы восстановить недостающие воспоминания Тоботов. А космический тиран Пульсар Завоеватель хочет вторгнуться на Землю, восстановить все шесть галактических оружий и использовать их силу, чтобы править космосом!..

Смотрите премьеру мультсериала с 18 мая по будням в 12:10.