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Мультсериал «Тобот. Детективы Галактики»

17 мая, 2020

Юный детектив Тайлер Кинг разгадывает всевозможные серьёзные загадки со своими друзьями Тоботами.

Когда Тайлер обнаруживает загадочное устройство, которое позже оказывается галактическим оружием, он случайно пробуждает Тоботов — мощных железных воинов, принимающих форму автомобилей. 

Тайлер и Тоботы объединяются и борются с преступностью. Тем временем злодейская команда охотится за оставшимся галактическим оружием для своего лидера — злого гения по имени Доктор X. Он намеревается использовать свою власть, чтобы захватить город. 

Тайлер и его новые друзья ищут улики, чтобы восстановить недостающие воспоминания Тоботов. А космический тиран Пульсар Завоеватель хочет вторгнуться на Землю, восстановить все шесть галактических оружий и использовать их силу, чтобы править космосом!..

Смотрите премьеру мультсериала с 18 мая по будням в 12:10.

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