Отрывок из книги «Клод на каникулах»

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21 мая, 2020

Пёс Клод и сэр Жёв-носок отправляются на каникулы первый раз в жизни. Они построили песочный замок, съели вкусное мороженое и позагорали. И всё шло хорошо, пока... Клод не встретил настоящую банду пиратов и отправился на поиски сокровищ!

В доме 112 по Хвостатому проспекту, за высокой дверью с большой медной ручкой жил Клод. В доме 112 по Хвостатому проспекту, за высокой дверью с большой медной ручкой жил Клод. А вот и он. Клод – пёсик. Упитанный пёсик. Упитанный пёсик в берете и чудесном красном свитере. Клод жил с людьми, которые были настолько высокие, что даже не поместились на этой странице. Звали их мистер и миссис Туфли-в-нос. У них были очень блестящие ботинки и изящные лодыжки. Каждое утро, пока Клод нежился под одеялом, мистер и миссис Туфли-в-нос носились по дому, собираясь на работу. Иногда Клод следил за ними глазами-бусинками, а иногда просто притворялся спящим. Затем, ровно в восемь тридцать мистер и миссис Туфли-в-нос надевали пальто.

– Будь хорошим мальчиком, Клод, – обычно говорили они, – скоро увидимся!



И убегали на работу. Как только за ними закрывалась дверь, Клод сейчас же вскакивал с подстилки. Он натягивал берет и откапывал из-под одеяла своего друга, сэра Жёв-носка. И наступала пора отправляться на поиски приключений! Куда же Клод с сэром Жёв-носком отправятся сегодня? Как-то утром Клоду пришла в голову прекрасная идея.

– Пожалуй, отправлюсь-ка я на каникулы! – сказал он.

Сэр Жёв-носок решил присоединиться, поскольку в последнее время был крайне занят и нуждался в отдыхе. У Клода никогда раньше не было каникул, поэтому он не совсем представлял, что нужно делать. Он подумал, что было бы неплохо взять с собой разные интересные штуки – так, на всякий случай.

Клод достал из-под подстилки чемодан и принялся собираться. Он уложил нижнее бельё, бубен, крем от загара и баллончик со взбитыми сливками. Затем добавил ко всему этому абажур, немного липкой ленты и несколько слегка помятых бутербродов.

Клод защёлкнул замок чемодана и отправился на пляж. Сэр Жёв-носок поскакал следом. На пляже было очень весело. Люди загорали на шезлонгах, дети кричали и играли. И все вокруг были в купальниках! Сэр Жёв-носок устроился на полотенце, нацепил солнечные очки и сразу же заснул. Клод подумал, что и ему следует выглядеть подобающим образом. Он открыл чемодан, вытащил плавки, которые взял с собой, и надел их. Но оказалось, что Клод по ошибке взял плавки мистера Туфли-в-нос, которые были ему ужасно велики! Пару мгновений он почесал в затылке, размышляя, как бы сделать так, чтобы плавки не падали. Но потом он вспомнил про липкую ленту… Вот, теперь другое дело. Стоял чудесный солнечный денёк. Клоду очень хотелось позагорать, но он знал, что солнце может обжечь, если не соблюсти меры предосторожности. И хотя розовый цвет ему в принципе нравился, Клод подумал, что не будет сочетаться со своим свитером, если обгорит. На пляже он увидел мужчину, который мазался защитным кремом. Клод решил последовать его примеру. Он достал из чемодана бутылочки и принялся за работу. Сначала пёсик весь натёрся кремом от солнца – от кончика носа до носков своих наимоднейших ботинок. Он втирал его очень тщательно. Затем Клод как следует потряс баллончик со взбитыми сливками и выдавил побольше себе на берет. Теперь пёсик был готов наслаждаться жизнью.



Отрывок из книги «Клод на каникулах»