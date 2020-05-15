Главное

Премьера: Мультсериал «Тобот. Детективы Галактики» Премьера: Мультсериал «Тобот. Детективы Галактики»
Кастинги: Каждый ребёнок может стать героем программы «Спокойной ночи, малыши!» Кастинги: Каждый ребёнок может стать героем программы «Спокойной ночи, малыши!»
Читалка: Бумажный дом Читалка: Бумажный дом
Новости

Бумажный дом

15 мая, 2020

Отрывок из книги «Какие бывают дома»

Особенным бывает лес после дождя. Между деревьями клочьями оседает белёсый туман. Воздух такой тяжёлый и сырой, что, кажется, можно его взять и выжать, словно выстиранное бельё. А если такой влажный воздух не только в лесу, но и у вас в доме? И не только несколько часов после дождя, но и весь день?  А такие сырые дни собираются в недели и месяцы? Влажное бельё быстро высыхает на ветру. Дом тоже должен проветриваться, продуваться насквозь, чтобы воздух внутри подсушивался, становился не таким влажным. Для этого можно открыть форточки. Мало? Окна. Двери. Снова мало? В доме по-прежнему сыро?  А если стену сдвинуть в сторону, словно раздвижную дверь в вагоне метро?


Древнее японское жилище именно так и устроено: стены домика легко раздвигаются и открывают комнаты освежающей струе ветра. А сделаны стены из бумаги или материи, натянутой на тонкие бамбуковые рамы. Такую стенку, лёгкую, как воздушный змей, ничего не стоит двигать много раз в день туда и обратно. Жарко стало в доме — раздвинули. Подул холодный осенний ветер — задвинули. Случается, что в самые душные дни, когда воздух словно сгустился, раздвигаются все четыре стены дома. И тогда низкорослая сосна с корявым тёмно-вишнёвым стволом и два-три крутолобых камня, живописно разложенных на мягкой зелени мха, — весь маленький японский садик становится неотъемлемой частью дома. 



И уже невозможно понять, то ли дом стоит в саду, то ли сад проник в дом. В каждом японском доме непременно лежат на полу тростниковые циновки — татами. От них и зависит размер дома. Есть дома на одну татами, на две, на три… Разные по величине домики, как в детском конструкторе, собираются из одинаковых деталей. И ещё — лёгкий бумажный дом не развалится во время частых в Японии землетрясений.



Отрывок из книги «Какие бывают дома»

Предыдущая новость
Каждый ребёнок может стать героем программы «Спокойной ночи, малыши!»
 Следующая новость
Подведены итоги конкурса «Тролли. Мировой тур»
Подпишитесь на наши новости