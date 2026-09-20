Зрители канала «Карусель» голосуют за тройки финалистов премии «Главные Герои – 2026»

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20 сентября, 2026

Продолжается голосование телезрителей канала «Карусель» за тройки финалистов Национальной детской премии «Главные Герои».

Поддержать любимых героев и ведущих, а также определить лучшие песни и детские фильмы, ТВ-программы, познавательные, комедийные и развивающие мультсериалы можно на сайте телеканала и в сообществе «Карусели» во ВКонтакте.

Голосование за номинантов премии «Главные Герои» идёт сразу в 13 номинациях. Отдать свой голос за фаворитов в каждой тройке финалистов можно до 20 октября.

Далее будут определены победители, а торжественная церемония вручения премии состоится в Государственном Кремлёвском дворце!