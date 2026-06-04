Мой друг, кот и Пушкин

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4 июня, 2026

Добрая и трогательная история о мечте и вере в себя.

Впервые на телевидении 6 июня, в день 227‑летия великого русского поэта А. С. Пушкина, телеканал «Карусель» покажет премьеру семейного фильма «Мой друг, кот и Пушкин». Главные роли исполнили Алиса Конашенкова, Елизавета Боярская, Михаил Евланов и Анна Изотова.

Главная героиня, 12‑летняя школьница Милана, пишет стихи, но боится выступать на публике, а её мама не воспринимает увлечение дочери всерьёз. Чтобы доказать свой талант, Милана решает принять участие во Всероссийском конкурсе рэп‑дуэлей по роману «Евгений Онегин». На пути к победе ей предстоит справиться со страхом сцены, соперничеством и собственными сомнениями. А помогать девочке будет необычный союзник — чёрный кот, в котором живёт душа юного Саши Пушкина.

В саундтреке фильма звучит трек «Никто кроме нас» рэпера Левана Горозии (L’One), записанный вместе с юными актёрами.

Значительная часть съёмок фильма прошла в музее‑заповеднике «Захарово» — родовом имении бабушки Александра Пушкина. Именно здесь будущий поэт провёл детские годы и впервые полюбил русский язык и литературу.

«Мой друг, кот и Пушкин» стал лауреатом в номинации «Приз молодёжного жюри» на Третьей Национальной кинопремии «Герои большой страны» 2026 года, а также вошёл в лонглист премии «Ника» и был показан на кинофестивале «Амурская осень».

Фильм кинокомпании «Мармот‑фильм» создан при поддержке Минкультуры РФ, АО «Первый канал. Всемирная сеть» и телеканала «Карусель».

Премьера — уже в субботу, 6 июня, в 19:30 на телеканале «Карусель»! Смотрите всей семьёй!