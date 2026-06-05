День эколога

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5 июня, 2026

5 июня — Всемирный день окружающей среды! И мы к нему подготовились!

Ведущие передачи «Зелёный проект» Юнна и Николь сортируют мусор и делают из пластиковых стаканчиков игрушки и арт-объекты. Сразу четыре выпуска, посвящённых экологии — сегодня с 10:45 на телеканале «Карусель»!

Отважные Смешарики сражаются с лесными пожарами в «Азбуке защиты леса». Следи за приключениями любимых героев с 14:40 на телеканале «Карусель»!

Экопатруль Флоры и её друзей учит зрителей экономить воду и беречь редкие растения. Смотри мультсериал «Команда Флоры. Экопатруль» сегодня, в 19:10 на телеканале «Карусель», а потом пройди нашу эко-викторину!

Смотри и празднуй день защиты природы вместе с нами!