Момо

Момо

22 декабря, 2025

Аквариум — это не просто стеклянный сосуд. Это целый мир! Мир, где живут осьминог Хэнк и его неугомонная дочь Момо.

Для Хэнка аквариум - это крепость, которую нужно охранять. Для Момо - бескрайняя вселенная, которую нужно исследовать. Вместе с друзьями они превращают каждый день в невероятное приключение: от рискованного путешествия по конвейеру до таинственной глубоководной ночной экскурсии. Это история о любопытстве, которое побеждает страх, и об отце, который готов следовать за своей дочерью хоть на край своего маленького мира.

Смотрите первую серию приключений осьминогов уже 23 декабря с 5:00 на телеканале «Карусель»!

Кто ты из коробки новогодних игрушек?
