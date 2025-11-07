Олли и Мун

Добавить в закладки

7 ноября, 2025

Сумасбродные путешествия по земному шару кажутся друзьям идеальным способом провести время и укрепить свою дружбу!

Практичный, прямолинейный рыжий котик Олли и беззаботная, обожающая приключения полосатая кошечка Мун - лучшие друзья. Не всегда легко, когда твой друг совсем на тебя не похож: Олли живёт по правилам и был бы абсолютно счастлив, играя на своем заднем дворе. А Мун полна грандиозных, сногсшибательных идей и обожает приключения.

Каждая серия начинается с того, что Олли и Мун сталкиваются с какой-то проблемой. Стремление с ней справиться приводит их в самые удивительные места на планете. Например, если Олли страстно желает сыра, то самое лучшее, что можно сделать, — это отправиться в мировую сырную столицу — Париж. Хочется попробовать самое вкусное мороженое на свете? Единственный способ - поездка в Италию. Запах весенних цветов сводит с ума? Пора в Нидерланды - любоваться тюльпанами! Забылись слова песни? Добро пожаловать в рок-н-ролльное паломничество, чтобы услышать её снова!

Смотрите первую серию уже в это воскресенье, 9 ноября, в 7:45 на телеканале «Карусель»!