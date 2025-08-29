Премьера: Крутое семейное реалити «ФУТБОЛ-ШОУ» Премьера: Крутое семейное реалити «ФУТБОЛ-ШОУ»
Тесты: Эко-викторина от Флоры и её команды для самых внимательных Тесты: Эко-викторина от Флоры и её команды для самых внимательных
Событие: В Москве пройдет IV Международный детский культурный форум Событие: В Москве пройдет IV Международный детский культурный форум
Крутое семейное реалити «ФУТБОЛ-ШОУ»

Крутое семейное реалити «ФУТБОЛ-ШОУ»

29 августа, 2025

Праздничный сезон любимого «ФУТБОЛ-ШОУ» к 15-летию главного детского канала!

На турнире встретятся дружные команды из мальчиков и девочек, приехавших со всех концов нашей страны. Участников ждут футбольные матчи с весёлыми испытаниями, а зрителей — захватывающие эмоции, азарт и настоящий спортивный праздник! Команды юных чемпионов приехали поддержать родители, известные футболисты и артисты — исполнители самых популярных музыкальных хитов!

Смотри первый выпуск уже в эту субботу, 30 августа, в 14:00 на телеканале «Карусель»!

Следующая новость
Эко-викторина от Флоры и её команды для самых внимательных
Подпишитесь на наши новости