В Москве пройдет IV Международный детский культурный форум

18 августа, 2025

Телеканал «Карусель» выступит информационным партнёром IV Международного детского культурного форума, который пройдет с 21 по 23 августа в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах.

В программе — более 90 мероприятий по шести направлениям: театр и цирк, музеи и изобразительное искусство, хореография, литература и журналистика, кино и анимация, музыка. Участниками станут школьники из всех регионов России и зарубежных стран.



Кураторы направлений — известные деятели культуры, среди которых Сергей Безруков, Евгений Миронов, Эдгард Запашный, Егор Дружинин и другие. Форум включает мастер-классы, дискуссии, творческие уроки, экскурсии, финал конкурса детских инициатив и хакатон «Культурный бренд региона глазами молодежи». Также в рамках форума пройдет акция «Письмо солдату» и встреча с ветеранами.



Редакция телеканала «Карусель» будет внимательно следить за развитием событий на форуме и делиться самыми яркими новостями.