Премьера: «Детский патруль. Семья»

15 августа, 2025

Хорошо ли ваша семья знает правила дорожного движения? Включайте и проверьте - вместе с участниками нового сезона!

«Детский патруль. Семья» — это обучающая и игровая передача, в которой вместе с героями зрители учатся главным правилам дорожного движения. В новом сезоне свои знания будут показывать целые семьи. Интересно, справятся ли они со всеми вызовами? Схитрить не получится, ведь каждый ответ и выполнение заданий контролирует представитель Госавтоинспекции!

Смотрите каждое воскресенье в 14:00 на телеканале «Карусель»!

