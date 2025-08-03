Премьера: Мультсериал «Лол. Сюрпрайз! Дорожное путешествие» Премьера: Мультсериал «Лол. Сюрпрайз! Дорожное путешествие»
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Мультсериал «Лол. Сюрпрайз! Дорожное путешествие»

Мультсериал «Лол. Сюрпрайз! Дорожное путешествие»

3 августа, 2025
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Команда друзей находит карту легендарного маршрута 707 с динозаврами. Герои делятся на две группы, которые отправляются на разных автомобилях в увлекательное путешествие, чтобы исследовать легендарный маршрут

Куколки Лол решились на долгую поездку: команда блистательной Королевы Пчёл нашла карту Маршрута 707, где можно найти динозавров. Герои разделяются на две группы и едут на разных машинах. Их цель — разскрыть все секреты загадочной трассы.

Смотрите с 4 августа с понедельника по четверг в 17:05 на телеканале «Карусель»!

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