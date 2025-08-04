Мультфильм «Приключения Пети и Волка»

Добавить в закладки

4 августа, 2025 12+

Волка ноги кормят, а Петю и Волка - приключения! Друзья откроют мир русских сказок с новой, очень неожиданной стороны, да ещё и столкнутся с проблемами сказочных героев

Однажды обычный питерский школьник Петя встречает не совсем обычного Волка, которому нужна помощь. Волк оказывается мало того, что говорящим, так ещё и путешественником по параллельным вселенным. Он выручает попавших в разные истории героев сказок! Петя и Волк стали настоящими друзьями и теперь на помощь спешат вместе! Им предстоит решать самые разные задачи, например, как Кощею провести сигнализацию или сшить платье для Царевны-лягушки.

Смотрите с 4 августа с понедельника по четверг, а также в воскресенье в 23:00 на телеканале «Карусель»!