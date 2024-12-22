Мультсериал «Мастер Витя и Мотор»

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22 декабря, 2024

Мастер Витя — юный, но уже гениальный мальчик-инженер, который вместе со своим робопсом Мотором и талантливыми друзьями помогает решать проблемы дружелюбных жителей Вауграда, используя невероятно крутые гаджеты, смекалку и воображение!

Что бы ни случилось — обезьянка Монкики угнала ракету, у фермерши БотаНины сбежало стадо овец, или же по городу бродит динозавр — безграничные изобретательские способности Мастера Вити позволят исправить все! А помогут ему друзья, которые обладают исключительными и очень разными талантами. Для Мастера Вити и его команды маленьких, но одаренных инженеров и изобретателей любое дело — это невероятное приключение!

Смотрите с 23 декабря с понедельника по четверг в 18:40 на телеканале «Карусель»!