Мультсериал «Пугашки»

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22 декабря, 2024

В борьбе со страхами Пугашки — мастера!

Пугашки — маленькие добрые потомки великих чародеев — Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, Лисы Патрикеевны и Водяного. С помощью своих волшебных способностей Фокси, Нежа, Костик и Яги не пугают, как их предки, а помогают жителям леса и учатся преодолевать свои страхи.

Магический Бу-Шар помогает Пугашкам обнаруживать лесных жителей, которым нужна помощь. И друзья немедленно берутся за дело, каждый день попадая в удивительные волшебные приключения!

Смотрите 23 и 25 декабря в 14:40 на телеканале «Карусель»!