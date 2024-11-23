«Футбол-шоу» признано лучшей детской программой по версии Премии имени Эдуарда Сагалаева

Добавить в закладки

23 ноября, 2024

23 ноября состоялось торжественное вручение Премии социально значимых телепрограмм и телефильмов имени Эдуарда Сагалаева. Жюри фестиваля «Герой нашего времени» отсмотрели 285 заявок в 8 номинациях.

Реалити «Футбол-шоу» вышло в эфир телеканала «Карусель» в сентябре. Проект сразу же привлёк внимание и детей, и их родителей. 30 мальчиков и девочек из разных регионов России были отобраны для участия в весёлом спортивном турнире. Наставниками шести детских футбольных команд стали популярные блогеры и спортсмены. Ребята соревновались не только в игре на настоящем футбольном поле, но и в захватывающих испытаниях на площадке аттракционов.

Награду на сцене получили ведущие «Футбол-шоу» Даня и Ваня — Даниил Кайтуров и Иван Корнеев.

«В участниках проекта «Футбол-шоу» я узнал себя 8-летнего, поэтому прекрасно понимал чувства ребят, когда они выходили на поле. А какие искренние эмоции были от каждого забитого гола и каждой победы в испытаниях! И огромная поддержка зрителей — как на трибунах, так и перед экранами», — ведущий «Футбол-шоу» Даниил Кайтуров.

«Смотрел футбольные матчи вживую на лучших стадионах России и мира — и далеко не всегда испытывал те эмоции, которые подарили трибуны нашего «Футбол-шоу»! Самая большая наша победа, что шоу получилось не только про футбол, а про взаимоотношения — настоящее крутое реалити! Большое профессиональное счастье быть причастным к этому проекту, который близок и детям, и взрослым», — ведущий «Футбол-шоу» Иван Корнеев.

«Создавая «Футбол-шоу», мы думали о том, как раззадорить детей, вернув популярность активным видам отдыха. Тысячи ребят по всей стране отвлеклись от компьютеров и смартфонов и убедились, что нет ничего увлекательнее командных игр и общения со сверстниками. Уверен, некоторые из участников нашего проекта вскоре будут настоящими взрослыми чемпионами! На нашем «Футбол-шоу» они не только почувствовали дух здорового соперничества, но и завели множество новых друзей, научились искренне переживать и болеть друг за друга», — рассказал создатель проекта, генеральный продюсер АО «Первый канал. Всемирная сеть» Дмитрий Борисов.

Героями первого сезона «Футбол-шоу» стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Волгограда, Тюмени, Вологды, Подольска, Белгорода, Дубны, посёлка Доброграда Владимирской области, Петрозаводска, Красногорска, Сергиева Посада, Клина, Твери, Димитровграда, Брянска, Тулы, Златоуста и Орла.

Организаторы проекта уже анонсировали второй сезон, о начале отбора в который будет объявлено в ближайшие месяцы.