Премьера: Мультфильм «Тайна парка развлечений» Премьера: Мультфильм «Тайна парка развлечений»
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Мультфильм «Тайна парка развлечений»

22 ноября, 2024

Братья-медведи попадают в новое удивительно приключение и раскрывают тайну парка развлечений.

Медведи приезжают в новый удивительный парк развлечений. В нём посетители с помощью современных технологий могут превращаться в любых животных, чтобы сразиться в состязании за крупный выигрыш. Медведи тоже хотят побороться за приз и собирают свою команду. Но оказывается, что коварные владельцы парка не раскрывают участникам всех деталей конкурса, а эксперимент с превращением людей в животных не так уж безопасен…

Смотрите 23 ноября в 19:25 на телеканале «Карусель»!

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