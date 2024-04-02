«Кто твой оранжевый герой?»

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2 апреля, 2024

Телеканал «Карусель» и мультсериал «Оранжевая корова» объявляют конкурс!

Зо или Бо? Муся или Коля? Анжела или Снежана? Серый, Макар или Лиска? А может, Мама Корова или дед Харитон? Кто твой оранжевый герой?

Прими участие в конкурсе! Правила простые:

Прояви свою фантазию! Нарисуй, сделай аппликацию из картона или еды, слепи или свяжи любимого персонажа из мультсериала «Оранжевая корова»!

Сфотографируй работу и отправь фото на конкурс.

Опиши, чем именно тебе нравится герой.

Зови всех друзей голосовать за тебя.

Ищи и собирай секретные коды в эфире телеканала «Карусель» и продвигай свою работу.

Всего в конкурсе «Кто твой оранжевый герой?» будет определено 10 победителей! Спеши принять участие!

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