Телеканал «Карусель» и мультсериал «Оранжевая корова» объявляют конкурс!
Зо или Бо? Муся или Коля? Анжела или Снежана? Серый, Макар или Лиска? А может, Мама Корова или дед Харитон? Кто твой оранжевый герой?
Прими участие в конкурсе! Правила простые:
- Прояви свою фантазию! Нарисуй, сделай аппликацию из картона или еды, слепи или свяжи любимого персонажа из мультсериала «Оранжевая корова»!
- Сфотографируй работу и отправь фото на конкурс.
- Опиши, чем именно тебе нравится герой.
- Зови всех друзей голосовать за тебя.
- Ищи и собирай секретные коды в эфире телеканала «Карусель» и продвигай свою работу.
Всего в конкурсе «Кто твой оранжевый герой?» будет определено 10 победителей! Спеши принять участие!
УЧАСТВОВАТЬ