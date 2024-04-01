«Ломтишка. Все на движ!»

Телеканал «Карусель» и Ломтишка представляют!
Срочно отложи в сторону все гаджеты! Самое время отправиться в настоящий мир веселья и приключений! Встречай весну с Ломтишкой — он не только соберет всех друзей, но и поделится настроением для озорных игр и крутых развлечений на улице!
Ломтишка знает толк в скейте, любит приключения и умеет отрываться на 100%. У него в рюкзачке припрятано очень много бисквитных вкусняшек с нежным кремом, чтобы поделиться с тобой и друзьями!
Только представь: обычная прогулка может превратиться в настоящий парк с аттракционами — и все благодаря Ломтишке!
Хочешь такой же скейт или крутой красный самокат? Не упусти возможность отправиться в увлекательное приключение, участвуй в конкурсе!
Правила участия: