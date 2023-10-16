Программа «Это супер!»

Добавить в закладки

16 октября, 2023

Эта программа — обо всем самом интересном и весёлом!

Варя, Милана, Лёша и Мира устраивают распаковки, соревнования, необычные вечеринки, играют и испытывают всё на свете! Ведь это — супер!

Программа подарит хорошее настроение и множество идей, которые можно повторить дома вместе с друзьями и родителями!

Смотрите премьеру 21 октября в 15:30 на канале «Карусель»!

Во время показа программы в эфире по адресу karusel-tv.ru/super откроется голосование. Что из того, что обсуждали, мастерили ведущие или во что они играли, вам понравилось больше всего? Заходите на страницу программы «Это супер!» и голосуйте!