Премьера: Мультсериал «БФФ — Лучшие друзья навсегда!» Премьера: Мультсериал «БФФ — Лучшие друзья навсегда!»
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Мультсериал «БФФ — Лучшие друзья навсегда!»

21 октября, 2023

Яркие истории о приключениях неразлучных друзей.

Команда «Лучшие друзья навсегда» — это Кони, Леди, Лала, Фиби, Дженна, Стелла, Дэйзи, Дрими, Элла, Кристал, Нарви и Шак. Все они обожают проводить время вместе — петь и танцевать, играть и мечтать. Каждый персонаж отличается индивидуальностью и разнообразными увлечениями. 

Ежедневно они сталкиваются с разными интересными задачами и стараются вместе решить их. Когда лучшие друзья вместе — им любая трудность по плечу!

Смотрите премьеру с 23 октября с понедельника по пятницу в 17:00 на канале «Карусель»!

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