Зрители телеканала «Карусель» предложат номинантов Национальной детской премии «Главные Герои – 2023»

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4 июля, 2023

До 1 августа юные телезрители канала «Карусель» смогут предложить номинантов ежегодной Национальной детской премии «Главные Герои». В рамках премии дети со всей страны выбирают лучшие мультфильмы, программы, песни, ведущих и персонажей канала.

В 2023 году премия «Главные Герои» пройдёт в 7-й раз и включит более 10 номинаций, в числе которых «Главный ведущий ТВ-программы», «Главная детская песня», «Главный детский фильм» и многие другие. Ключевой номинацией станет «Главный анимационный герой».

«Премия "Главные Герои" — единственная, где победителей выбирают дети. Ежегодно они делятся с нами своими интересами, мнением о любимых мультфильмах, программах и о персонажах, которые нравятся им больше всего. Конечно, каждому ведущему очень дорога поддержка и любовь юных зрителей. Каждый раз с мы нетерпением ждём итоги голосования и торжественную церемонию награждения победителей. Это чудесная возможность встретиться с ребятами лично и разделить с ними красочный праздник», — отметила Оксана Фёдорова, ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!»

«Всякий раз, когда я вижу рисунки, присылаемые в "Студию Каляки-Маляки", я ликую. Я счастлив, что Каляка-Маляка вдохновляет детей и их родителей на творческие открытия, художественные эксперименты и новые идеи! А премия "Главные Герои" существует, как мне кажется, именно для того, чтобы мы — создатели детских программ — имели возможность наблюдать за реакцией ребят на тот или иной проект. Благодаря детскому голосованию мы слышим вас, зрители, сквозь расстояния, сквозь время и сквозь экран. Спасибо за ваши голоса, ваше внимание и за творчество», — сказал Каляка-Маляка (актёр Сергей Друзьяк), ведущий ТВ-программы «Студия Каляки-Маляки», лауреат премии «Главные Герои» в 2018, 2019, 2021 и 2022 году.

«ИТААААААААК! Ребятки-котятки, а также их мамы, папы, бабушки, дедушки, братья, сёстры, соседи — в общем, все! Хочу во всеуслышание объявить, что моя самая любимая премия на нашей планете и за её пределами — "Главные Герои"! Вы спросите почему? А я вам отвечу! Потому что её победителей определяете вы, мои пирожки-варенички! Выдвигайте на премию "Главные Герои" ваши любимые программы, ваших любимых ведущих, мультфильмы — что хотите, то и выдвигайте! Меня, конечно же, выдвигайте особенно активно! Всё! Поднял, обнял, поставил! Искренне ваш, профессор Ипкис!», — поделился Профессор Ипкис (актёр Даниил Дедовец), ведущий программы «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». Программа побеждала в номинации «главный познавательный ТВ-проект» в 2021 и 2022 году.

Победители премии будут определены в ходе голосования с 1 июля по 26 октября. Торжественная церемония вручения премии «Главные Герои» состоится 2 ноября и впервые — в Государственном Кремлёвском Дворце. Зрителей ждёт яркое шоу с участием ведущих канала «Карусель», звёзд российской эстрады и лучших детских творческих коллективов. 4 ноября, в День народного единства, телеканал «Карусель» покажет церемонию в эфире.

Справочная информация:

Национальная детская премия «Главные Герои» — ежегодное событие в жизни телеканала «Карусель». Премия основана в 2017 году. Она включает в себя голосование детей за лучших персонажей и ведущих, любимые мультфильмы, песни и многое другое, а также торжественную церемонию награждения победителей в каждой из номинаций. Ежегодно в период голосования номинантов поддерживают более миллиона зрителей.

