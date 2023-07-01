Мультсериал «Диностер»

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1 июля, 2023

Откройте для себя удивительный мир динозавров вместе с командой Диностер!

Познакомьтесь с командой Диностер — четырьмя друзьями, которые на первый взгляд ведут нормальную жизнь, но умеют тайно переноситься в Дино-мир, чтобы изучать и спасать от опасностей динозавров.

В своих веселых приключениях Люцио, Делби, Джей Мин и Оз будут получать помощь от квантового ученого — профессора Лоры. Команде предстоит преодолеть невероятные испытания, чтобы защитить динозавров от природных опасностей и от Бекса Хантера — безумного ученого, который хочет настроить древних ящеров против людей.

Смотрите премьеру с понедельника по пятницу в 12:45 на канале «Карусель».