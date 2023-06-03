Мультсериал «Команда СТИМ!»

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3 июня, 2023

Приключения команды талантливых детей и их волшебного помощника — суперавтобуса Гордона.

Остров будущего — удивительное место, где рядом с невероятными небоскребами и фантастическими технологиями живут потрясающие растения и птицы. Но даже в этом идеальном мире иногда случаются неприятности. Тогда на помощь приходит СТИМ! — команда юных супергероев, путешествующих на автобусе-трансформере по имени Гордон.

Для решения сложных задач каждый из детей использует разные области знаний — науку, высокие технологии, инженерию, искусство, математику или спорт. Друзья объединяют свои навыки, изобретательность, ловкость и креативный подход, поэтому могут быстро отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию.

Смотрите премьеру 5 и 6 июня в 08:15 на канале «Карусель».