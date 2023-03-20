Начался третий этап конкурса «Оранжевое настроение»

20 марта, 2023
Прислать работы и победить могут как те, кто участвовал в двух предыдущих этапах, так и те, кто будет участвовать впервые!
Вот, что нужно сделать:
- Нарисуй себя и своего лучшего друга, а серия «Лучшие друзья» тебе в этом обязательно поможет;
- Загрузи фото работы на сайт;
- Включай «Оранжевую корову» на телеканале «Карусель» и внимательно ищи специальные коды. Вводи их на странице конкурса и получай дополнительные голоса и яркие рамки. Это поможет тебе победить! Ищи коды в эфире во время показов серий.
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Работы на третий этап принимаются с 20 по 26 марта, а победителей мы объявим 3 апреля. Ими станут 5 человек, набравшие больше всего голосов.