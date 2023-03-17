Музыкальный спектакль «Живая вода»

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17 марта, 2023

«Живая вода» — это уникальный симбиоз спорта, искусства и красоты, объединяющий три пространства — воду, сцену и воздух.

Новый проект театра на воде Марии Киселевой — спектакль на воде «Живая вода» познакомит зрителей с культурными традициями народов России, очарует красотой и разнообразием различных видов спорта и искусства, позволит насладиться мастерством сильнейших синхронисток мира.

Вместе с маленькой девочкой по имени Капа, Водяным и главными героями спектакля зрители отправятся в путешествие по рекам и озерам России, познакомятся с населяющими их берега народами и заново откроют для себя уникальность их истории, самобытность культуры и национальных характеров.

Байкал, Волга, Нева, Ангара и Енисей, Ладожское и Белое озера — везде героев ждут познавательные приключения. Юные зрители проникнутся храбростью и любознательностью ровесницы Капы, убедятся, что уважение и дружба способны творить чудеса, а добро торжествует над злом.

Смотрите премьеру 19 марта 11:00 на канале «Карусель».