Мультсериал «Умка»

Сериал повествует о сказках шамана, который рассказывает о тех временах, когда он был тем самым маленьким мальчиком и дружил с белым медвежонком Умкой.
К их веселым приключениям присоединяются новые друзья — милая нерпа Кора, озорная волчица Ильма и смешная розовая чайка Пычик.
Сказки шамана пропитаны духом Арктики и ее легендами — добрыми, поучительными и мудрыми. Мальчик и зверята вместе исследуют удивительный мир севера и учатся уважать природу и друг друга.
Смотрите премьеру 28 октября в 17:15 на канале «Карусель».