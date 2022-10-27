Мультсериал «Умка»

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27 октября, 2022

Сериал повествует о сказках шамана, который рассказывает о тех временах, когда он был тем самым маленьким мальчиком и дружил с белым медвежонком Умкой.

К их веселым приключениям присоединяются новые друзья — милая нерпа Кора, озорная волчица Ильма и смешная розовая чайка Пычик.

Сказки шамана пропитаны духом Арктики и ее легендами — добрыми, поучительными и мудрыми. Мальчик и зверята вместе исследуют удивительный мир севера и учатся уважать природу и друг друга.

Смотрите премьеру 28 октября в 17:15 на канале «Карусель».