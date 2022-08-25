Познавательно-развлекательная программа «За секунду до счастья!»

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25 августа, 2022

Морская свинка или хомяк, попугай или канарейка, кошка или собака, а может, золотые рыбки? Как сделать правильный выбор, когда мечтаешь завести питомца? За секунду до счастья ты сможешь определиться!

Мы познакомимся с разными домашними животными, узнаем об их особенностях и повадках. Расскажем, чем кормить и как ухаживать, а заодно проверим твои знания и наблюдательность.

Большой специалист в животном мире Дарий приготовил множество игр, в которых так здорово участвовать, сидя у телевизора! Но самое главное, что в программе «За секунду до счастья!» мечты сбываются, и кто-то из участников шоу уйдет из студии вместе с домашним питомцем!

Не пропустите премьеру 27 августа в 15:00 на телеканале «Карусель»!