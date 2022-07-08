Телеканал «Карусель» приглашает детей на летнюю программу «Дизайн без границ» в Еврейский музей и центр толерантности

Детский центр Еврейского музея и центра толерантности продолжает увлекательное путешествие в мир дизайна!
Каждую неделю юных участников ждут мастер-классы, городские квесты, встречи с интересными людьми и самые яркие приключения, о которых ребята будут вспоминать с теплотой весь предстоящий учебный год.
Цель летней программы — поддерживать и развивать творческие способности детей, давать им возможность влиять на дизайн в реальном мире, управлять фантазированием, пониманием закономерностей и смыслов.
Обучение проходит для детей разных возрастных групп: от 6 до 12 лет. Программа продлится до 19 августа 2022 года.
Расписание программы по ссылке.