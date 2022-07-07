День семьи, любви и верности на телеканале «Карусель»

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7 июля, 2022

8 июля смотрите специальную праздничную программу на нашем канале!

В этот добрый праздник «Карусель» покажет лучшие семейные мультсериалы: «Простоквашино», «Три кота», новые эпизоды «Просто о важном. Про Миру и Гошу», «Лео и Тиг», а также любимые выпуски «Ералаша». Кроме того, телезрители увидят премьерную серию мультсериала «Оранжевая корова» под названием «Если ты кого-то любишь», приуроченную специально ко Дню семьи, любви и верности.

Синопсис эпизода:

Семья Коров гостит у Ба и Дедули. У Бо и Зо возникает конфликт интересов — в один и тот же день должны состояться два значимых для них события. Бо мечтает увидеть пролетающую по небу комету, Зо хочет попасть в город, чтобы посмотреть хоккейный матч со спортивной звездой — Зайцем по прозвищу Стремительная клюшка. Никто не хочет уступать, поэтому семья разделяется. Бо остается в гостях у Дедули вместе с Мамой, а Зо уезжает в город вместе с Папой Быком и Ба. И Бо, и Зо хорошо проводят время, но оба чувствуют, что им хочется разделить эти счастливые события друг с другом. Соскучившись, Бо и Зо мирятся и едут на мотоцикле вместе с Ба, отлично проводя время вместе.

Проведите День семьи, любви и верности вместе с телеканалом «Карусель»!