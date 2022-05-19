Телеканал «Карусель» приглашает детей на летнюю программу «Дизайн без границ» в Еврейский музей и центр толерантности

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19 мая, 2022

Летом в детском центре Еврейского музея и центра толерантности при информационной поддержке телеканала «Карусель» запускается специальная программа «Лето в музее. Дизайн без границ» для детей от 4 до 16 лет.

Каждую неделю участников ждут творческие ателье, мастер-классы, городские квесты, дискуссии и встречи в формате «вопрос — ответ» с ведущими российскими художниками, дизайнерами и сценографами, выезды в московские музеи, галереи, парки (ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третьяковская галерея, Политехнический музей, ГЭС-2, сад «Эрмитаж», Музеон, Artplay и другие), собственные выставки, а также еженедельные ярмарки и благотворительный аукцион.



Летняя площадка будет работать по будням с 30 мая по 19 августа с 09:00 до 17:30. Для детей разных возрастов подготовлены четыре отдельные программы.



Подробности на сайте www.jewish-museum.ru, а также в официальной группе телеканала «Карусель» Вконтакте vk.com/tvkarusel, где будет проведён розыгрыш годовых карт на посещение музея.



