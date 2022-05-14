Мультсериал «Алиса и Льюис»

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14 мая, 2022

Приключения Алисы и кролика Льюиса в удивительной Стране Чудес.

Шестилетняя Алиса находит волшебный ключ, который приводит ее в Страну Чудес. В этом мире она встречает милого кролика Льюиса, и они быстро становятся друзьями, а точнее — лучшими друзьями!

Алисе нравится отправляться в Страну Чудес и путешествовать вместе с Льюисом и другими новыми друзьями, даже если это означает, что придется противостоять капризной и вспыльчивой Королеве.

Каждый эпизод — это новое посещение Страны Чудес, где Алиса и Льюис попадают в необычные приключения, сталкиваясь с безумными правилами и условностями, которые установлены в этом параллельном королевстве.

Смотрите премьеру с 16 мая в 07:35 на канале «Карусель»!