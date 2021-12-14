Мультсериал «Доставка Пиквика»

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14 декабря, 2021

Не пропустите приключения друзей, доставляющих радость жителям города Пиквика!

Герои мультсериала — очаровательные животные — ёж, енот, кот и бегемотик. Каждый день они привозят важные посылки своим соседям. Отважная зверята путешествуют по суше, воде или воздуху, чтобы доставить горожанам подарки и волшебные сюрпризы.

Команда может столкнуться с бурными порогами, штормовым ветром или туманным лесом, но это ни за что не помешает им справиться с отважной миссией, потому что они — настоящие друзья и профессионалы!

Смотрите премьеру 15 и 16 декабря в 05:00 в эфире телеканала «Карусель»!