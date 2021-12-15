Конкурс песни «Детское Евровидение–2021»

Добавить в закладки

15 декабря, 2021

Не пропустите прямой эфир на телеканале «Карусель» 19 декабря в 18:00 мск!

В финале 19-го международного телевизионного песенного конкурса, который будет проходить в этом году в Париже, нашу страну представит 11-летняя москвичка Таня Меженцева с песней «Mon Ami».

В «Детском Евровидении» примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши.

Слоган этого года — «#Воображай» (#Imagine). Это призыв для всех участников и поклонников конкурса, ведь способность воображать, представлять мечту — безгранична, особенно у детей. И это то, что нам сегодня нужно больше, чем когда-либо.

Смотрите «Детское Евровидение–2021» 19 декабря в 18:00 мск в прямом эфире на телеканале «Карусель» и болейте за Россию!