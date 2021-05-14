Приключения Шпундера и полицейского пса Брехена

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14 мая, 2021

Жизнь маленького крысёнка Шпундера резко меняется, когда он попадает в большой город. В поисках пропавшей после наводнения семьи он даже становится секретным агентом полиции! Но когда твои сильные стороны — упорство и сообразительность, в этой жизни можно добиться всего!

***

Шпундер дремал после завтрака, привалившись к мягкому боку полицейского корги. Утро выдалось тёплым и солнечным. В кустах весело

галдели воробьи.



Вдруг послышались торопливые шаги. Крыс даже с закрытыми глазами по характерным признакам узнал, что к ним, спеша, направляется Михалыч.

— Подъём, — тихо сказал Брехен, но Шпундер и так всё понял и уже успел юркнуть псу за пазуху.

Михалыч взял Брехена на поводок и вывел из вольера.

Подошли ещё какие-то люди.

Корги держал ухо востро и кратко передавал крысёнку то, что понимал из разговоров людей:

— Короче. Потерялась пятилетняя девочка. Гуляла с мамой в парке и исчезла. Мама отвлеклась на какие-то свои дела с телефоном… Сей-

час все люди в своих телефонах сидят… Оглянулась — девочки нет.

— А что, разве родители не могут найти своего детёныша по запаху? — удивился крысёнок.

— Нет, конечно. Люди вообще запахи не ловят.

— Как они тогда выживают?

— Сам удивляюсь. Нет, что-то они чувствуют, конечно. Но это если очень сильный запах. Цветы, например, нюхают.

— Зачем? — приподнял ушки Шпундер.

— Кто их знает! А ещё они поливают себя какими-то вонючими штуками. Называется — духи. Ужас что такое, можно вообще нюх потерять.

— Странные они.

— Да. Но я к ним привык, — вздохнул пёс.

— Кстати, как у тебя сейчас нос? Насморк прошёл?

— Всё уже намного лучше, но ты тоже нюхай.

— Конечно, мне нетрудно. А давно девочка

пропала?

— Вчера. Сначала родители весь парк обежали, потом к бабушке заехали, она отдельно живёт… А вот сегодня с утра уже к нам.

Поговорив, люди куда-то пошли. Как оказалось, это были родители девочки и ещё один полицейский. За ними двинулись и Михалыч с Брехеном.

— Куда идём? — спросил Шпундер из-за пазухи корги.

— В парк. Там её видели в последний раз.



До парка добрались довольно быстро. Шпундер с волнением вдыхал запахи земли и свежей травы. Это так напоминало о доме, что на глаза крысёнка навернулись непрошеные слёзы. Сверху снова послышались громкие человеческие голоса.

— Вот эта лавочка, — шепнул корги. — Здесь она пропала.

Рядом была детская площадка с песочницей, качелями и горкой.

Михалыч присел перед Брехеном и протянул под нос детскую кофточку.

Крыс тоже втянул воздух. Кофточка пахла молоком, заботой, чем-то

вкусным и домашним. Шпундер снова вспомнил о своей семье. Нет,

в его норе пахло совсем иначе, но удивительно совпадали какие-то совсем крохотные нотки запаха: то ли молока, то ли любви… Шпундер уже знал, что страх пахнет похоже и у людей, и у животных. Оказывается, любовь тоже пахнет одинаково.

Крысёнок моргнул, прогоняя воспоминания.

— Запомнил? — спросил Брехен.

— Угу.

— Тогда вперёд. Я чую её запах, она пошла туда, — и полицейский корги, сделав круг по детской площадке, резво побежал в сторону выхода из парка.

Да, всё верно, она тут шла, — подтвердил Шпундер.

Но на трамвайной остановке запах девочки кончился. Брехен обежал пространство вокруг, ничего не нашёл и встал. Люди начали спорить.

— Они говорят, что девочка с мамой приехали на трамвае, — передал пёс разговор. — Ты ведь тоже не чувствуешь её запаха дальше?

— Нет.

Вернулись в парк. По дороге корги проверил все кусты и боковые дорожки, но девочка туда не заходила.

— Её мама говорит, что они часто приходили в этот парк к этой площадке. Мама садилась на лавочку, а девочка играла, — передавал Брехен

разговор людей. — Приезжали и уезжали всегда на трамвае. А тут раз — и вдруг нет её.

— А она точно не умеет летать? — спросил Шпундер.

— Издеваешься? — раздражённо рыкнул Брехен.

— Нет. Просто не знаю, на что способны маленькие девочки.

— Они способны на многое. Но про полёты не слышал.



Приключения Шпундера и полицейского пса Брехена