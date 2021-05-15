Программа «Семья на ура!» — в эфире с 22 мая!

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15 мая, 2021

Не пропустите большую премьеру! Неунывающая активная семья Тутты Ларсен и Валеры Колоскова встретит утро субботы вместе с нашими телезрителями!

Дружное семейство поделится со зрителями своим выбором досуга на предстоящую неделю: чем интересным можно заняться в выходные, куда поехать отдыхать, как выбрать велосипед или лыжи, какой фильм посмотреть и что почитать всей семьей.

Решили остаться дома? Тогда вас заинтересуют книжные новинки и настольные игры. Хотите порадовать родных и близких? Герои программы помогут вам выбрать самый лучший подарок!

С «Семьёй на ура!» вы всегда будете в курсе занимательных событий!

Смотрите премьеру информационно-развлекательной программы с 22 мая по субботам в 10:45 на канале «Карусель»!