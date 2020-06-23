Праздничные дистанционные активности 24 июня от московских центров творчества

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23 июня, 2020

Дворцы и центры творчества столицы подготовили к 24 июня — дню исторического парада Победы — праздничные дистанционные активности.

В этот день на Красной площади состоится торжественный парад в честь юбилея Великой Победы, а в интернет-пространстве юные москвичи и их педагоги продемонстрируют знания в области истории Великой Отечественной войны и географии боевых действий, прочитают стихи и прозу, исполнят танцы и песни военных лет.

Московский дворец пионеров на Воробьевых горах приурочил к этому дню разнообразные мероприятия, в их числе виртуальный концерт с участием известного во всем мире Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева, руководит которым Леонид Фрадкин. Коллектив объединяет хор, оркестр, хореографические группы.