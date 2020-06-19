Мультсериал «Супер Зак»

Добавить в закладки

22 июня, 2020

Красочный мультсериал о медвежонке-супергерое, который получает свою силу питаясь полезной едой.

В мирном городке Стория, в уютном домике живет дружная семья трёх медведей. Большой и сильный папа Медведь, добрая и стройная мама Медведица и малыш Зак — милый и любознательный медвежонок.

С виду это самая обычная семья, но на самом деле это семейство супергероев, и у них есть очень важная миссия. Когда в городе случается беда и кому-то требуется помощь, появляется Супер Зак! Заряжаясь силой из аппетитных и полезных блюд маминого приготовления, он сражается с коварным Доктором Лео, спасая мирных жителей Стории. Прекрасный городок всегда будет под защитой, если на страже Супер Зак!

Смотрите премьеру мультсериала c 23 июня по будням в 10:25 в эфире телеканала «Карусель».