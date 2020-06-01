7 книжных новинок ко дню защиты детей

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1 июня, 2020

Пускай начало лета нас радует только дождями, а мы отправимся с вами в День защиты детей в мир книжных приключений! Вспомним историю Буратино, изучим нашу планету в необычном 4D-формате, прогуляемся по разным лесам с милыми героями вместе с «АСТ дети».

Скажите, как его зовут? Открываем подборку лучших летних книг с классической литературы! Это издание "Приключения Буратино, или Золотой ключик" Алексей Николаевич Толстой придумал специально для малышей. Художник Леонид Владимирский нарисовал к ней иллюстрации. В ней большие картинки и самые интересные приключения весёлого Буратино. Книга познакомит самых маленьких читателей с историей деревянного мальчишки. В 2020 году художнику книги Леониду Владимирскому исполняется 100 лет.

Катя Матюшкина для любимых маленьких читателей создала вторую история о добром милом Медвежике. Главный герой очень хотел найти сородичей, а в итоге потерялся сам. На поиски друга отправляется трусливый, но решительный Заяц.

Другая книга относится к серии «Мировые сокровища для детей» а почему? Потому что эта сказка больше всего нравилась Супермену, когда он был ребенком. Создателем этой истории выступила знаменитая британская писательница Марджери Уильямс, она считает, что любая игрушка – большая или маленькая, старая или новая, дорогая или не очень – становится живой, когда ребенок по-настоящему привязывается к ней, а не просто играет, и уже навсегда остается такой. Так случилось и с маленьким Плюшевым кроликом.

А теперь познакомимся с настоящим миром лесов. На нашей планете есть огромные богатства — невероятные леса с самыми разными растениями, животными, грибами и насекомыми. Издание покажет, как меняется жизнь в лесу при смене времён года, как посадить дерево самому и почему так важно важно беречь и защищать леса — каждый разворот этой книги — настоящее путешествие! Серия создаётся совместно с Всемирным фондом дикой природы. Часть средств от продажи книги будет перечислена в WWF. В другой совместной серии с WWF тоже скоро выйдет новинка – «Чернильник, или История отважного осьминога».

Младше школьникам понравится история Маруси, которая пришла к нам из Франции, где истории стали настоящим хитом! Как порадовать маму? Маруся точно знает ответ на этот вопрос. Присоединяйся к Марусе и помоги ей убраться дома, а потом приготовить самые вкусные блюда для праздничного стола. Убираться очень интересно! Маруся, её братик Филя и собачка Таксик научат тебя, как это сделать быстро и хорошо — так, чтобы мама ахнула от восторга. А уж какие рецепты для тебя приготовила Маруся — пальчики оближешь. Вместе с этой жизнерадостной девочкой все занятия становятся настоящими приключениями.

Летом также актуален вопрос обучения, но как привить ребёнку любовь к книге и чтению? Недостаточно просто научить читать и считать. Это издание помогает тренировать важные навыки — память, внимание, мышление. В этой книге предлагается эффективный нейропсихологический подход для развития познавательных способностей. А Натальи Немцовой уже знакомы многим читателям!

Самые взрослые читатели вместе с родителями могут изучить нашу планету с нового ракурса! Необычная анимация сможет увлечь всех читателей в центр событий. А звуковое сопровождение поможет лучше усвоить новые знания! Эта 4D-энциклопедия с дополненной реальностью расскажет о нашем общем доме — планете Земля. Увлекательное путешествие от Большого взрыва и появления материи через зарождение жизни в древнем океане до многообразия современного растительного и животного мира ждет читателя в этом необычном издании.