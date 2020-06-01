Смотрите на сайте клип на гимн телеканала «Карусель»!

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1 июня, 2020

В Международный день защиты детей, 1 июня 2020 года, телеканал для всей семьи «Карусель» представил зрителям свой гимн.

Исполнительницей песни «Карусель» стала молодая звезда российской поп-музыки Люся Чеботина. Авторами слов и музыки выступили руководители Санкт-Петербургского Музыкального Театра Детей, авторы музыки и песен ко многим мультфильмам Сергей Васильев и Марина Ланда.

Официальный гимн телеканала «Карусель» будет исполнять важную функцию объединения зрителей разных возрастов — детей и их родителей — в тёплом семейном кругу. Ведь совместное пение любимых с детства мелодий может стать одним из важных семейных воспоминаний, поддерживающих эмоциональную близость ребёнка и взрослого.