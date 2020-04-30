Какие бывают животные?

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1 мая, 2020

Отрывок из этой книги познакомит малышей с самыми разными животными и птицами. Кто бегает быстрее всех на свете? Сколько зубов у крокодила? У кого самые большие глаза? Вас ждут удивительные факты о животных, чудесные иллюстрации и... интрига на каждой странице!

Пернатая команда!

Птицы — удивительные создания, способные на необыкновенные вещи.

Альбатрос — одна из самых больших птиц в мире. Если измерить его от кончика одного крыла до кончика другого, он будет почти такой же длины, как автомобиль! Странствующий альбатрос — это чемпион по полётам! Он парит высоко в небе и может пролететь 1000 км, чтобы поймать себе рыбки на завтрак.

У сов огромные глаза, но двигать ими они не умеют. Чтобы посмотреть в сторону, сова поворачивает голову.



Перья новорождённых фламинго не розовые, а серые. Они приобретают розовый цвет из-за маленьких красных рачков и водорослей, которыми питаются фламинго. В рачках и водорослях есть красный пигмент каротин, который и делает перья розовыми!







Домашние животные!

Люди всегда жили бок о бок с животными, но не все животные стали домашними. Есть ли у тебя кто-то из названных здесь животных?

Кошки — очень умные создания! У них отличные зрение и слух, а ещё чувство равновесия: кошка всегда приземляется на ноги. Котята мяукают друг с другом только в детстве, когда они ещё маленькие. Взрослые кошки мяукают только на людей.

У собак много профессий. Есть ездовые собаки, спасатели, ищейки, поводыри, пастухи и сторожевые собаки. Скорее всего, именно собаки были первыми животными, прирученными человеком. За несколько тысяч лет они стали нам друзьями и верными помощниками.



Отрывок из книги «Какие бывают животные?»