Как полететь в космос?

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30 апреля, 2020

Отрывок из книги Александра Монвиж-Монтвида "Как полететь в космос?" познакомит читателей с историей космонавтики, расскажет, как велась подготовка космонавтов к полёту.

Каким должен быть первый космонавт?

Ты, наверное, думаешь, что нужно быть совершенно особенным человеком: иметь знаменитых предков, готовиться к полёту с самого детства, быть настоящим суперменом или гениальным учёным? Это не так. Юрий Алексеевич Гагарин родился в самой простой семье в селе Клушино Гжатского (сейчас Гагаринского) района Смоленской области, учился в ремесленном училище, работал на заводе литейщиком, служил в армии. Но всё это время мечтал о полётах. И его мечта исполнилась!

Школьные занятия давались мне легко. Особенно я любил физику. Однажды под руководством учителя физики, Льва Михайловича Беспалова, мы построили действующую модель самолёта. Вскоре я научился делать такие модели самостоятельно. (Ю.А. Гагарин)



В Саратове был аэроклуб. В него принимали с четвёртого курса техникума, и Юрий Гагарин записался туда сразу, как только это стало возможно. В аэроклубе он впервые поднялся в небо, сначала как пассажир, а потом и как пилот, впервые прыгнул с парашютом. Окончив лётное училище с отличием, Гагарин мог выбирать место службы. Можно было поехать на тёплую Украину, или остаться инструктором в Оренбурге, где он учился. Но Юрий Гагарин решил отправиться служить в авиацию Северного флота, за Полярный круг, где полгода царит полярная ночь. Почему он сделал такой выбор? Наверное, потому, что всегда стремился туда, где труднее, где нужно преодолевать препятствия, бросать вызов, испытывать свои силы. Служба проходила на военно-воздушной базе Луостари, на севере Мурманской области.



В 1957 году был запущен первый искусственный спутник, а следом за ним и второй, на борту которого в космос уже отправилась собака. Эти события обсуждала вся страна, и конечно мы, лётчики, следили за космическими успехами с особым вниманием. Становилось ясно, что полёт человека в космос не за горами. Но когда он состоится, и кто станет первым космонавтом: учёный, врач (ведь нужно будет проверить, как организм реагирует на перегрузки и невесомость), или всё-таки лётчик? Об этом мы с товарищами спорили до хрипоты. Мы даже набрасывали чертежи будущего космического корабля, пытаясь представить, каким он должен быть. Разумеется, они были мало похожи на «Восток», на котором я полетел несколько лет спустя. И конечно, каждый из нас втайне мечтал о том, чтобы отправиться к звёздам. (Ю.А. Гагарин)

Но одно дело мечтать, а другое — сделать для этого реальные шаги. Тщательно всё обдумав, Юрий Гагарин подал рапорт с просьбой о зачислении его в отряд космонавтов.

Отрывок из книги Александра Монвиж-Монтвида "Как полететь в космос?"