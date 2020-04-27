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Праздничный спецвыпуск «Томас и его друзья. Королевский поезд»

29 апреля, 2020

Новый выпуск мультсериала посвящен 75-летию «Томаса и его друзей». Паровозик Томас впервые отправляется в Лондон!

 

Премьера мультфильма начнется с видеоприветствия от принца Гарри, герцога Сассекского. Он расскажет, почему именно в этом году знаменитый паровозик Томас отправился в столицу Великобритании, где еще ни разу не бывал. 

Поздно вечером Томас покидает родной остров Содор с ответственной миссией — отвезти сэра Топхэма Хэтта на торжество в Букингемский дворец. Там Толстый инспектор должен встретиться с Её Величеством Королевой и ее сыном — юным принцем Чарльзом, чтобы получить награду за выдающиеся заслуги в железнодорожном деле. 

Но Томас заблудился в пути. Паровоз с инспектором очень стараются справиться с трудностями, чтобы вовремя прибыть на торжество. Казалось бы, шансов нет! Но вдруг отважные герои знакомятся с королевским поездом по имени Герцогиня Лафборо. И она охотно соглашается им помочь, потому что любит исправлять ошибки.

Смотрите премьеру мультфильма на канале «Карусель» 12 мая в 19:00 МСК.

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