Познавательная программа «Мой музей. С Музеем Победы»

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24 апреля, 2020

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне! Совершите экскурсию в Музей Победы в Москве, чтобы лучше узнать историю войны!

В каждом выпуске программы дети знакомятся с разными экспонатами из коллекции Музея Победы: рассказывают об их создании и ценности, вспоминают историю боевых действий и делятся своими впечатлениями.

Маленькие зрители узнают о профессии художник-фронтовик, о том, как питались и одевались солдаты во время войны, как работали полевые кухни. В экспозиции Музея дети увидят медали и ордена военных лет, побывают на панораме боевых действий последних дней войны и взятия Берлина.

Смотрите «Мой музей» на канале «Карусель» с 25 апреля! Расписание показов.